Autorização para se estacionar em cima do passeio pode vir a ser travada em tribunal

Poderão ser os últimos momentos de uma prática profundamente enraizada na sociedade portuguesa. Em nome do direito a andar a pé, o estacionamento em cima do passeio, mesmo que tolerado pelas autarquias, deverá ser alvo de um desafio legal por parte de um conjunto de associações e entidades ligadas à defesa do ambiente, da mobilidade activa, do urbanismo e dos direitos sociais. Unidas numa plataforma comum, enviaram, esta segunda-feira, uma carta à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), solicitando esclarecimentos jurídicos sobre a “legalização” daquela prática. Em particular, é visada a sinalização que o permite, como recentemente aconteceu no bairro lisboeta do Restelo, na freguesia de Belém. E o bloqueio dessa autorização pelas autarquias nos tribunais será o próximo passo.

