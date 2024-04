Junta de Belém “legaliza” estacionamento em cima dos passeios no centro do Restelo

A resposta surge, pausada, após breve meditação. “Se concordo? É um pau de dois bicos. No fundo, estamos a legalizar uma coisa que é ilegal. Mas a verdade é que não temos alternativa. Quando era miúdo, ia daqui até à Avenida da Torre de Belém e havia um ou dois carros parados. Agora, não há um único lugar”, diz Carlos Alves, 56 anos. Junto à caixa registadora da mercearia que os seus pais abriram, em 1960, sob as arcadas das galerias comerciais da Rua Duarte Pacheco Pereira, no centro do Restelo, o comerciante é observador atento do bairro. E, por isso, não se espanta com a decisão tomada pela Junta de Freguesia de Belém de colocar sinalização de trânsito que autoriza o estacionamento de automóveis em parte dos passeios em três dos principais arruamentos daquela zona.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt