Louis Vuitton estreia desfile itinerante Voyager em Xangai

O desfile ocorreu no espaço cavernoso de betão do Long Museum, criado pelo Atelier Deshaus, no bairro artístico ribeirinho de West Bund, e incluiu peças feitas em colaboração com a artista Sun Yitian.

A Louis Vuitton estreou o seu desfile itinerante Voyager, em Xangai, na semana passada, exibindo bainhas assimétricas e coletes de couro quadrados no país que é um dos principais mercados da marca.

Mais de mil convidados, entre os quais celebridades internacionais como Cate Blanchett e estrelas locais como Zhou Dongyu e Jackson Wang, assistiram ao desfile da colecção de pré-Outono concebida pelo director artístico da linha feminina, Nicolas Ghesquière.

O desfile decorreu no espaço cavernoso de betão do Long Museum, concebido pelo Atelier Deshaus, no bairro artístico ribeirinho de West Bund, e incluiu peças feitas em colaboração com a artista Sun Yitian, de Pequim, que pinta meticulosamente fotografias de animais de plástico insuflado, incluindo patos, gatos e coelhos. As reimpressões das suas obras foram incorporadas nos desenhos de abertura da exposição.

Nos dias que antecederam a exposição, as imagens do trabalho de Sun apareceram em Xangai, a cidade mais internacional da China, projectadas no exterior de centros comerciais e nas paredes dos bairros comerciais e de estilo de vida da moda.

Para a Louis Vuitton, a maior marca de luxo do grupo LVMH, a China continua a representar uma das oportunidades de luxo mais importantes do mundo, mesmo quando um abrandamento económico mais amplo e o mal-estar dos consumidores impedem o crescimento.

A LVMH afirmou na última terça-feira que as vendas anuais para o trimestre que terminou em Março aumentaram 3% numa base orgânica, mas as compras dos compradores chineses a nível global cresceram 10%.

No ano passado, a linha masculina da Louis Vuitton, dirigida por Pharrell Williams, foi apresentada em grande escala em Hong Kong.