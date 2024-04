Ministro da Agricultura quer “um travão” nos apoios à plantação de vinhas

A gestão das verbas do Fundo Ambiental tem de ter “melhorias”, quer na transparência da sua utilização quer quanto aos sectores que apoia. Em entrevista ao PÚBLICO, José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura e Pescas, sublinha que o agroalimentar “é essencial” para ajudar Portugal “a equilibrar o défice da balança” comercial do sector, que “triplicou em dez anos”. E aponta “uma prioridade do Governo”: o Fundo Ambiental deve “contribuir para a agricultura, a floresta e para o objectivo, estruturante, do plano de armazenamento, abastecimento e uso eficiente de água”.

