Sondagem põe PS à frente para ganhar europeias. Livre, IL e Chega crescem face a 2019

PS está à frente na corrida para ganhar as eleições europeias de Junho, segundo uma sondagem da Aximage para o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e a TSF. Os socialistas somam 31,3% das intenções de voto, mais 6,5 pontos percentuais do que a Aliança Democrática, que ocupa o segundo lugar (24,8%).

O Chega ocupa o terceiro lugar com 18,4%, à frente do Bloco de Esquerda, que tem 5,9% de intenções de voto. A Iniciativa Liberal, em quarto, soma 5,8%, seguida pela CDU (4,1%), o Livre (3,6%) e o PAN (1,8%).

A projecção indica que a Chega, a IL e o Livre serão os únicos partidos a conseguir melhorar os resultados que obtiveram nas europeias de 2019. Na altura, o partido de André Ventura foi a votos como parte da coligação Basta, da qual também fazia parte o Partido Popular Monárquico. Caso conquiste os 18,4% dos votos, entram para o Parlamento Europeu quatro deputados do partido de André Ventura.

A queda nas intenções de voto no BE e na CDU pode levar a que os dois partidos passem a ter apenas um deputado no Parlamento (tinham dois cada). O PAN poderá mesmo perder o deputado único que elegeu em 2019.

Se os resultados da sondagem se confirmarem, serão os eleitores com mais de 65 anos aqueles que mais votam no Partido Socialista. Por outro lado, o Chega seria o mais votado na faixa etária dos mais jovens (18 aos 34 anos).

Só na Área Metropolitana do Porto é que a AD fica à frente do PS. Lisboa, o Sul e as ilhas são as regiões onde o PS fica à frente da coligação com maior distância.

Entre o sexo masculino, o PS, a CDU e o Chega são os partidos mais populares. O eleitorado feminino tende a preferir os restantes partidos.

As eleições europeias decorrem de 6 a 9 de Junho.

De acordo com a ficha técnica da sondagem, a recolha contou com 805 entrevistas, realizadas entre 12 e 16 de Abril de 2024. A taxa de resposta foi de 78,15%. O erro máximo de amostragem para um intervalo de confiança de 95% é de 3,4%.