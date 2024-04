Ataque de Israel a Rafah faz 18 mortos — 14 serão crianças

Um conjunto de ataques nocturnos, na madrugada deste domingo, fez pelo menos 18 mortos em Rafah, no sul de Gaza. De acordo com as autoridades de saúde locais, citadas pelo jornal britânico The Guardian, 14 das vítimas serão crianças.

Um primeiro ataque matou um homem, a sua mulher e o filho de três anos, de acordo com o Hospital do Kuwait, que recebeu os corpos das vítimas. A mulher estaria grávida, e os médicos conseguiram salvar o bebé, confirmou o hospital. Um segundo ataque matou treze crianças, todas da mesma família, mostram registos do hospital, a que a Associated Press teve acesso.

Desde Outubro, a guerra já matou pelo menos 34.049 palestinianos só em Gaza e feriu outros 76.901, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Pelo menos dois terços das vítimas são crianças e mulheres.