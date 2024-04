Ministro da Economia: “Temos a responsabilidade de pôr o Iapmei a funcionar melhor”

Entidades como o Banco de Fomento e outras do Ministério da Economia com peso nos fundos europeus terão “prioridade absoluta”. “Todas elas precisam de clarificação e execução.”

Em vez de fixar uma nova meta para as exportações, o novo ministro da Economia elege um objectivo mais qualitativo. O do Governo anterior era elevar as exportações até aos 50% do Produto Interno Bruto (PIB), mas Pedro Reis já se sentiria satisfeito se o país ficasse nesse mesmo volume, desde que o "mix" das vendas ao exterior passe a incluir produtos e serviços de maior valor acrescentado.