Maquete original da nave de Star Trek dada ao filho do criador, após décadas perdida

Presente no genérico e no primeiro episódio da série original (1966-1969), estava perdida desde os anos 1970.

A primeira maquete da USS Enterprise, a emblemática nave do universo televisivo e cinematográfico Star Trek (O Caminho das Estrelas), foi entregue, há uma semana, a Eugene Roddenberry Jr., filho de Gene Roddenberry, criador da série original (1966-1969). Há décadas que não se sabia onde estava este objecto, com o tamanho de 33 polegadas (83 centímetros). A notícia da sua devolução à família Roddenberry foi dada esta quinta-feira pela leiloeira norte-americana Heritage Auctions, que foi chamada a comprovar a autenticidade da maquete pela pessoa que a entregou a Eugene Roddenberry Jr., também conhecido como Rod.

A maquete foi usada como protótipo da nave de 11 pés (3,35 metros) que aparece na série dos anos 1960, produção que mais tarde levou a diferentes spin-offs e filmes, bem como videojogos ou livros de banda desenhada, por exemplo. Escreve o The New York Times que a miniatura desapareceu depois de Gene Roddenberry a ter emprestado à equipa responsável pelo desenvolvimento de O Caminho das Estrelas: O Filme (1979).

Ela ressurgiu no Outono passado, quando, segundo o jornal norte-americano, foi posta à venda no eBay, por um preço de pelo menos 1000 dólares (938 euros). Após ter recebido uma chuva de perguntas sobre o objecto, o indivíduo, que afirma tê-lo encontrado num armazém, removeu-o do site de leilões.

Mais tarde, contactou a Heritage Auctions, que se encarregou de o examinar para comprovar a sua autenticidade. Eugene Roddenberry Jr. contactou outras pessoas para o mesmo efeito, incluindo os artistas gráficos Michael e Denise Okuda, que trabalharam em projectos do universo Star Trek. Todos, unanimemente, confirmaram que a miniatura é mesmo a maquete há muito perdida, disse Rod. Não se sabe como foi parar ao armazém mencionado pela pessoa que facilitou a sua devolução à família Roddenberry ou quem a teve antes da sua descoberta, escreve o The New York Times.

Essa primeira versão da USS Enterprise, que aparece no genérico da série e no seu primeiro episódio, teve, durante anos, poiso fixo na secretária de Gene Roddenberry. Foi feita, sobretudo em madeira maciça, pelo criador de maquetes Richard C. Datin, que colaborava com a Howard Anderson Company, empresa de efeitos especiais que “criou os créditos de abertura de algumas das maiores séries televisivas do século XX”​​, assinala o jornal americano.

O filho do argumentista e produtor, que morreu em Outubro de 1991 aos 70 anos, diz que pretende restaurar a maquete e tentar que ela fique exposta num museu ou outra instituição.