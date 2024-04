PSD/Madeira reúne-se este fim-de-semana em congresso para reconfirmar liderança de Albuquerque

O PSD/Madeira realiza este fim-de-semana, 20 e 21 de Abril, no Funchal, o XIX Congresso Regional, que vai reconfirmar a liderança de Miguel Albuquerque, mas sem a presença do líder nacional, Luís Montenegro.

A reunião magna dos sociais-democratas madeirenses acontece num cenário de eleições legislativas regionais antecipadas, convocadas para 26 de Maio, na sequência da crise política desencadeada por um processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago e no qual Miguel Albuquerque, que lidera também o Governo Regional desde 2015, foi constituído arguido.

Antes de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter convocado as regionais antecipadas, o PSD/Madeira foi a eleições internas, num sufrágio que voltou a opor Miguel Albuquerque a Manuel António Correia, repetindo a disputa pela liderança que aconteceu em 2014.

Miguel Albuquerque, que lidera o partido desde esse ano, voltou a derrotar Manuel António Correia – que contou com o apoio de Alberto João Jardim, que liderou o partido na Madeira durante quase quatro décadas –, obtendo 2243 votos, contra 1856 da lista do seu adversário, num universo de 4388 militantes em condições de votar.

No final de Janeiro, Miguel Albuquerque foi constituído arguido num processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira e envolve ainda dois empresários ligados à construção civil e o social-democrata Pedro Calado, que na altura era presidente da Câmara Municipal do Funchal e, posteriormente, renunciou ao cargo.

O Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP contava até essa altura com o apoio parlamentar da deputada única do PAN, Mónica Freitas.

Contudo, após Mónica Freitas ter retirado o apoio a Miguel Albuquerque, o social-democrata demitiu-se da liderança do Governo Regional, provocando a queda executivo, que está assim desde o início de Fevereiro em gestão.

O congresso do PSD/Madeira também acontece já depois de o partido ter entregado a lista de candidatos às eleições de 26 de Maio, que volta a ser encabeçada por Miguel Albuquerque.

Ao contrário do que aconteceu nas últimas legislativas regionais, realizadas no final de Setembro, agora PSD e CDS-PP não irão a votos coligados. Segundo Miguel Albuquerque, as eleições vão testar "a confiança" do eleitorado madeirense no partido que sempre governou a região autónoma.

No dia seguinte ao congresso, que decorre no sábado e no domingo no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, serão anunciados os candidatos regionais do PSD às eleições europeias de 9 de Junho.