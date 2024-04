BE faz jornadas na Madeira para reforçar “combate” conjunto aos governos da direita

O Bloco de Esquerda (BE) vai realizar as suas primeiras jornadas interparlamentares na Madeira a 6 e 7 de Maio. Numa tentativa de fazer um “combate” conjunto aos governos do PSD e CDS na República e na região autónoma, os bloquistas irão propor uma série de iniciativas comuns na área da habitação, da corrupção e do clima. Impor tectos às rendas, criar um regime de incompatibilidades na Madeira ou intensificar a produção de energias renováveis de forma descentralizada são algumas das medidas.

