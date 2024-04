A liberdade de expressão é a primeira fronteira da democracia

Escrevo este artigo no Free Speech Movement Café na Universidade da Califórnia, Berkeley. Foi em Berkeley que o movimento pela liberdade de expressão se deu e, como acontece com os movimentos que mais mudam, foi uma luta, com centenas de presos, ocupação de edifícios da universidade e confrontos com a polícia, “desobediência civil”. Os efeitos do movimento, garantindo a liberdade de acção política, estão visíveis por toda a universidade, que mantém esse espírito de liberdade.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt