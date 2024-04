Obras de instalação do metrobus na avenida levaram a diminuição e alteração dos lugares disponíveis. Quem lá vive e tem problemas de mobilidade lamenta falta de comunicação do município do Porto.

Quando Fátima Pereira começou a ver as obras de instalação do metrobus da Boavista, no Porto, em movimento, começou a procurar respostas. Está reformada por invalidez, com 94% de incapacidade e tinha o lugar de estacionamento à porta de casa, na Avenida da Boavista, com a placa que indicava a matrícula do seu carro.