Supremo iliba Lusófona e dux das mortes dos seis estudantes no Meco

As famílias dos seis jovens mortos no Meco há mais de dez anos perderam a acção cível em que reclamavam 1,3 milhões de euros à Universidade Lusófona e ao dux pelos óbitos.

Um comunicado do Supremo Tribunal de Justiça dá conta de que o pouco que a justiça conseguiu apurar sobre o sucedido naquela noite de 14 para 15 de Dezembro de 2013, em que os estudantes se afogaram após terem sido arrastados para o mar por uma onda na Praia do Moinho de Baixo, não é suficiente para se poder responsabilizar os réus pela perda da vida dos jovens. Porém, a decisão dos conselheiros não foi tomada por unanimidade, e sim por maioria. A relatora inicial do acórdão, a juíza Catarina Serra, votou vencida, por entender, ao contrário dos seus outros dois colegas, Cura Mariano e Fernando Baptista, que as famílias deviam ser indemnizadas.

O advogado dos pais dos jovens, Vítor Parente Ribeiro, diz que o caso não fica por aqui e que irá apresentar queixa contra Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. "Por o Estado português não defender o direito à vida", explica.

Os juízes do Supremo levaram em linha de conta o facto de os jovens reunidos naquele fim-de-semana numa casa arrendada em Aiana de Cima pertencerem todos ao órgão de cúpula da Comissão Oficial da Praxe Académica, liderando essa organização praxista enquanto representantes de cada um dos cursos da Universidade Lusófona.

Não se provou que o dux João Gouveia “tenha desempenhado um papel influente ou promotor desse acto de exposição ao perigo, sendo o seu comportamento igual ao dos demais jovens”. Nem que as vítimas não estivessem em condições de tomar decisões de forma responsável e autónoma. “Também não se provou que a relação existente entre o dux e os restantes jovens fosse uma relação de domínio”, refere o Supremo.

Os conselheiros assinalam que, apesar de poderem servir para integrar novos estudantes na vida académica e também para criar sentimentos de camaradagem e solidariedade no seio da universidade, as praxes constituem um factor de risco para a segurança e liberdade dos estudantes, podendo, quando imbuídas de violência, coacção física e psicológica, bullying e assédio, criar situações de perigo e de discriminação. E que cabe às instituições de ensino superior adoptarem medidas que evitem a violação dos direitos dos estudantes neste contexto.

No entanto, reconhecem também, é impossível às universidades controlar actividades que decorram fora dos seus recintos, como foi o caso, restando-lhe "desenvolver acções preventivas de promoção de uma cultura de respeito, segurança e responsabilidade entre os estudantes, de modo a fomentar um ambiente universitário que evite más práticas". De mais a mais não existia, pelo menos à época, um dever jurídico de regulamentar as actividades de praxe pelas universidades.

Como não se provou que a Lusófona não tenha sensibilizado os estudantes sobre esta matéria, "e não sendo possível relacionar um eventual incumprimento dessas acções de sensibilização com o trágico desfecho, uma vez que não se apurou que quando se sentaram numa zona perigosa os jovens estudantes se encontrassem a realizar actividades de praxe", o tribunal concluiu não ser possível responsabilizar a universidade pelo ocorrido.

É a terceira derrota dos pais na justiça cível, que já lhes tinha negado o direito às indemnizações em primeira e segunda instância. Os 1,3 milhões reclamados correspondem a cerca de 225 mil euros por vítima. A queixa que tinham apresentado na justiça criminal também teve o mesmo destino, tendo esse processo sido arquivado logo em 2016. O juiz de primeira instância que se recusou a levar João Gouveia a julgamento explicou o porquê da sua decisão: “Eram todos adultos, estavam lá porque gostavam da praxe e porque queriam”, resumiu. "Há uma sétima vítima neste caso, que é o dux. Não vamos culpá-lo por ter estar vivo”.

Em 2020 o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou Portugal a pagar 13 mil euros ao pai de um dos jovens, a título de compensação por a investigação criminal ao caso ter sido deficiente na sua fase inicial. Desde logo, a casa onde os estudantes estavam hospedados devia ter sido protegida a fim de preservar as provas. Os juízes de Estrasburgo ficaram particularmente impressionados com o facto de João Gouveia, os seus familiares e os familiares dos restantes jovens terem tido “acesso irrestrito” à habitação, que foi limpa dois dias antes da análise forense. E estranharam que as roupas usadas por João Gouveia e o seu computador só tivessem sido apreendidos em Março do ano seguinte.