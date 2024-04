Rogério Alves sobre a Operação Influencer: “MP não tem de vir dar explicações”

O advogado Rogério Alves discorda da opinião de que o Presidente da República deve convidar Lucília Gago a demitir-se, após o acórdão do Tribunal da Relação ter colocado em causa os indícios apurados no âmbito da Operação Influencer, defendendo uma revisão do funcionamento do Ministério Público (MP).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt