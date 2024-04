Eis os vencedores dos Sony Awards, o maior concurso de fotografia do mundo

Os vencedores dos Sony World Photography Awards já foram anunciados e a lista é extensa. Juliette Pavy é a Fotógrafa do Ano pela série de imagens Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women, sobre as origens e horríveis consequências de um programa de contracepção forçada de mulheres inuítes, levado a cabo secretamente pelo Governo dinamarquês no século XX.

Para contar a história, que está actualmente a ser investigada na Dinamarca, a fotógrafa francesa recuou às décadas de 1960 e 70 e viajou até Nuuk, a capital da Gronelândia. De seguida, procurou as vítimas em imagens de arquivo, encontrou-se com outras que também acabou por fotografar, assim como alguns dos médicos do programa, clínicas e outros locais da cidade no Árctico.

"Com este prémio, espero dar voz aos que foram silenciados durante quase meio século e a todas as mulheres do mundo que lutam constantemente pelos seus direitos. Ao contar esta história, quero sensibilizar para a violência contra as mulheres esquimós e para as repercussões sociais e psicológicas desta campanha de contracepção forçada e para a esterilização involuntária de muitas das vítimas", declarou, ao aceitar o prémio na cerimónia em Londres, a 18 de Abril.

Além da grande vencedora de 2024, que também foi distinguida na categoria de Documental, os Sony Photography Awards reconheceram trabalhos nas áreas do Ambiente, Paisagem, Portfólio, Retrato, Desporto, Natureza Morta, Vida Selvagem e Natureza, Arquitectura e Design e Criativo. Este ano, o concurso entregou ainda o prémio de Estudante Fotógrafo do Ano.

Para a categoria Retrato, Valery Poshtarov captou a relação entre pais e filhos na Bulgária e Geórgia. Kathleen Orlinsky, distinguida com o prémio de Sustentabilidade, visitou a região selvagem de Gila Wilderness, no estado norte-americano do Novo México, para fotografar a relação entre seres humanos e a natureza.

Já Kayin Luys, da Bélgica, ficou-se pela casa dos sogros. A série Don't Trust Pretty Girls inclui retratos, tradições e rotinas dos pais da companheira, desde o boxe ao karaoke. O estudante recebeu equipamento da Sony no valor de 30 mil euros para a universidade LUCA School of Arts, onde estuda, bem como o título de Estudante Fotógrafo do Ano.

Este ano, a organização do concurso distingue dois fotógrafos de língua portuguesa: Sebastião Salgado, conhecido por captar o mundo a preto e branco, é o fotógrafo homenageado nesta edição e Edgar Martins, Fotógrafo do Ano de 2023, expõe parte do premiado projecto Our War.

O premiado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado foi reconhecido com o título Contribuição Notável para a Fotografia pelos mais de 50 anos de carreira e, para o celebrar, vão ser expostos trabalhos como Gold (1986) ou Amazônia (2019) no palácio Somerset House, em Londres. Edgar Martins terá a mesma oportunidade com Anton’s hand is made of Guilt. No muscle or bone. He has a Gung-ho Finger and a Grief-stricken Thumb. A série de imagens é a continuação do projecto Our War, uma homenagem ao amigo e fotojornalista sul-africano Anton Hammerl que morreu quanto documentava a Guerra civil na Líbia, em 2011.

Estas duas exposições, assim como as fotografias vencedoras dos Sony Awards de 2024, estão em exibição desde esta sexta-feira, 19 de Abril, até 6 de Maio.