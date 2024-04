A polémica sobre o IRS mostra como estamos menos exigentes

O Governo da AD andou a dizer uma coisa objectivamente verdadeira: com as alterações que quer introduzir já nas taxas de IRS, em 2024 o Estado cobrará menos cerca de 1500 milhões de euros relativamente a 2023. Disse-o, contudo, sem dar relevância a um pormenor politicamente essencial: dentro daquele valor, estão os cerca de 1300 milhões poupados aos portugueses por obra do Orçamento do Estado para 2024, aprovado pela anterior maioria do PS.

