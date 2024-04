Adolescente suspeito de esfaquear bispo de Sidney foi acusado de terrorismo

Nesta quinta-feira, a polícia acusou um rapaz de 16 anos do crime de terrorismo pelo alegado esfaqueamento do Bispo Mar Mari Emmanuel, que se encontra em estado estável no hospital.

Milhares de muçulmanos reuniram-se nesta sexta-feira em mesquitas na cidade de Sydney para orações regulares, apesar das preocupações com ataques de retaliação depois que a polícia ter acusado um adolescente de 16 anos do crime de terrorismo pelo esfaqueamento de um bispo no início desta semana.

O crime implica uma pena máxima de prisão perpétua. As imagens do local mostram o adolescente, a quem foi recusada fiança, a ser contido pela congregação e a gritar com Emmanuel por insultar o Islão.

Uma multidão de milhares de pessoas invadiu a igreja após o ataque, entrando em confronto com a polícia e exigindo que o rapaz fosse levado para enfrentar a justiça. Horas depois, a mesquita de Lakemba, uma das maiores da Austrália, recebeu ameaças de bomba.

Na sexta-feira, à porta da mesquita, enquanto os fiéis passavam a correr, o líder comunitário Gamel Kheir disse que as mulheres muçulmanas receavam ser discriminadas e que as que trabalhavam para a mesquita tinham sido convidadas a trabalhar em casa, por enquanto.

"O nosso verdadeiro receio é que as mulheres, que são identificáveis através dos seus lenços de cabeça, sejam visadas quando andam nas ruas ou nos centros comerciais. De momento, eles têm medo de o fazer", disse Kheir, secretário da Associação Muçulmana Libanesa, que supervisiona três mesquitas, incluindo a de Lakemba.

Poucos dias depois de um esfaqueamento em massa em Bondi, o ataque a Emmanuel e a possibilidade de represálias colocaram a cidade de Sydney, considerada uma das mais seguras do mundo, no limite.

Na quinta-feira, o Bispo Emmanuel pediu paz e disse que tinha perdoado o seu agressor numa mensagem áudio gravada no hospital.