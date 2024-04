O Hotel Avenida de Viseu rejuvenesceu, mas continua a estender o tapete vermelho à História

O quarto já foi reformulado, de forma a corresponder às exigências de conforto dos dias de hoje, também mudou de número – de 111 passou a 115 –, mas o retrato instalado à porta ajuda a trazer o passado para os dias de hoje. Não obstante os toques de cores vivas que pontuam a imagem que nos habituámos a ver somente a preto e branco, o rosto de Humberto Delgado anuncia-se com precisão. O “general sem medo” passou por ali há mais de 60 anos, mas as marcas permanecem e surgem estampadas nas várias fotografias históricas que vão decorando as paredes do hotel. Registos datados de 23 de Maio de 1958, o dia em que Humberto Delgado subiu à varanda do Hotel Avenida, em Viseu, para proferir o discurso de candidatura à Presidência da República – perante a multidão que apoiava a sua coragem em afrontar o regime de Salazar –, e que a unidade hoteleira faz questão de preservar. Mesmo tendo sido alvo de uma requalificação, que culminou na sua ascensão à categoria de 4 estrelas, o agora Avenida Boutique Hotel continua a estender o tapete à história.

