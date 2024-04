Um ritual com piano para Joana Gama regressar a Satie

Erik Satie foi o primeiro compositor a quem Joana Gama começou a chamar “pessoa”. O primeiro em que começou a ver um ser de carne e osso para lá da aura mitificada e sagrada do autor de determinada obra, protegido pelo passado, quase sobre-humano. O primeiro que a levou a mergulhar numa biografia e a fascinar-se com um ser múltiplo, complexo, desafiador para quem o interpreta, por tudo aquilo que propõe além das notas. Aconteceu quando, ao preparar um recital em Abrir de 2010, iniciou a sua pesquisa a fim de escrever as notas do programa para o concerto: “Não sabia nada sobre ele, fui ler e comecei a descobrir uma figura absolutamente fascinante”, lembra ao PÚBLICO.

