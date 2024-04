Alexandra Leitão considera que actual composição da AR é uma “tempestade perfeita”

Saiba mais:

Em entrevista ao PÚBLICO e à Rádio Renascença, a líder parlamentar do PS afirma que houve um “aproveitamento propositado da ambiguidade” com que Luís Montenegro anunciou uma redução de 1500 milhões de euros no IRS neste ano face a 2023. “Quando um político, ou qualquer pessoa no espaço público, percebe que, bem ou mal, as suas palavras estão a ser interpretadas de outra forma, tem obrigação de garantir que as suas palavras são percebidas como aquilo que quer dizer.”

"Eu diria que esta legislatura será difícil de chegar ao fim. Uma coisa também digo com verdade: será mais difícil de chegar ao fim se esta política de não abertura continuar, mas enfim, veremos", afirma Alexandra Leitão.