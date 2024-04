Os pais do meu namorado tratam-me como se fosse uma estranha

Namoro com um homem maravilhoso há três anos. Sinto-me como uma estranha quando passamos tempo com os pais dele, especialmente desde que nos mudámos da nossa cidade natal no Verão passado. Agora que não o vêem todas as semanas, faz sentido que queiram pôr a conversa em dia com o filho, mas como é que eu devo lidar com o meu desconforto? Se os visitamos, é sempre mais grave no primeiro dia, mas se a visita for de quatro dias, normalmente eles começam a tratar-nos com carinho no segundo ou terceiro dia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt