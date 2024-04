Liga Europa: Liverpool falha reviravolta ante a Atalanta

Não reservou surpresas a segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, respeitando a tendência da primeira ronda, apesar dos sinais de insubmissão de Liverpool e West Ham. Em frente, seguem Atalanta, Roma e Bayer Leverkusen, que se juntam ao Marselha na próxima fase.

Em Bérgamo, o Liverpool marcou cedo, de penálti — a punir mão de Matteo Ruggeri —, com Mohamed Salah a não perdoar. Um golo aos 7 minutos correspondia na perfeição aos anseios dos ingleses, criando a dúvida nos italianos, que na fase de grupos da edição de 2020-21 da Champions foram goleados pelos “reds”, em casa, por 0-5, com hat-trick de Diogo Jota.

Mas depois de uma primeira parte em que a equipa de Jürgen Klopp conseguiu confundir a Atalanta, os argumentos do Liverpool esgotaram-se por completo, com a equipa a ser uma sombra de si própria, resignada perante a inevitável eliminação, apesar do triunfo por 0-1 (perdeu por 3-0 em Anfield).

Roma repete triunfo de Milão

Ainda em Itália, mas em Roma, depois do triunfo (0-1) dos “gialorrossi” na primeira mão, a equipa de De Rossi aumentou nos instantes iniciais (12’) a vantagem na eliminatória, com novo golo de Mancini. Com Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa no banco, a Roma colocava-se em posição privilegiada volvidos apenas dez minutos, graças a remate de Dybala, após jogada de Lukaku.

O AC Milan estava em clara desvantagem, mas a expulsão do defesa turco Zeki Çelik (31’) — por carga dura sobre Rafael Leão — devolveu alguma confiança aos “rossonneri”. Ainda assim, insuficiente para evitar o adeus europeu, apesar do golo de Gabbia (85’), que ditou o 2-1 no Olímpico de Roma.

Em Londres, o West Ham precisava de dois golos para anular a desvantagem do jogo de Leverkusen. Já na posse do título de campeão alemão e do recorde de invencibilidade entre os clubes dos principais campeonatos da Europa, o Bayer de Xabi Alonso teve entrada em falso, com Michail Antonio a adiantar os ingleses (13’).

Mas aos 89’, Frimpong igualou (1-1) o jogo e impediu a primeira derrota da temporada, seguindo para novo duelo com a Roma.