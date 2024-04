Xabi Alonso colocou um ponto final no “Neverkusen”

Na história do maior clube de Leverkusen, fundado em 1904 por trabalhadores da farmacêutica Bayer, os anos áureos ficaram associados às maiores frustrações para os seus adeptos. Entre 1996/97 e 2001/02, o Bayer Leverkusen foi por quatro vezes vice-campeão alemão, mas o ano de 2002 foi o mais traumatizante. Para além de terem perdido o título para o Dortmund por um ponto, os “farmacêuticos” foram batidos na final da Taça da Alemanha e da Liga dos Campeões. Estes desaires ao fim de quatro rótulos de “vice” em seis temporadas consecutivas da Bundesliga, colocaram no clube o carimbo de “Neverkusen”. O estigma, no entanto, chegou neste domingo ao fim pela mão de Xabi Alonso: sem qualquer derrota no currículo, o técnico alemão garantiu ao Bayer uma inédita conquista da Liga alemã.

A proeza alcançada pelo antigo jogador do Liverpool, Real Madrid e Bayer Munique, torna-se ainda maior pela forma como o Bayer conseguiu ser o 13.º clube alemão a ganhar a Bundesliga. Na segunda época em Leverkusen, Xabi Alonso ainda não perdeu em jogos oficiais – 38 vitórias e cinco empates – e tornou-se nos dos treinadores a conseguir assegurar o título germânico em menos jornadas, sendo apenas superado pelo Bayern de Jupp Heynckes (2012/13) e de Pep Guardiola (2013/14).

Apesar da festa ter arrancado em Leverkusen logo após o Bayer golear em casa na 29.ª jornada o Werder Bremen, por 5-0, Xabi Alonso tinha alertado na antevisão da partida que não havia ainda “muito a celebrar”. Mesmo antes de assegurar o título alemão, o treinador já estava a pensar no objectivo seguinte e, embora precisa-se de vencer o Werder Bremen para fechar já as contas na Bundesliga, Alonso poupou jogadores fulcrais para a equipa, como Grimaldo, Frimpong, Wirtz ou Schick.

Isto, porque o Bayer na quinta-feira vai defender em Londres, frente ao West Ham, uma vantagem de 2-0 nos quartos-de-final da Liga Europa. Para além da prova europeia, Xabi Alonso pode ainda acrescentar mais outro título a uma época impressionante: a 25 de Maio, vai defrontar o Kaiserslautern na final da Taça da Alemanha.

Por tudo isto, o técnico de 42 anos tornou-se no alvo número 1 de quase todas as grandes equipas europeias que procuram treinadores para a próxima temporada. No entanto, com a possibilidade de suceder a Jürgen Klopp no Liverpool ou a Thomas Tuchel no Bayern Munique, Alonso foi pelo caminho menos óbvio: “Tem-se especulado muito sobre o meu futuro. Na semana passada informei que a minha decisão é continuar a ser treinador do Bayer Leverkusen. Neste momento sinto que é o lugar certo para mim. Ainda sou um jovem treinador, mas penso que esta é a melhor decisão para o meu futuro. O meu trabalho aqui ainda não acabou.”