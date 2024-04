A protecção a Israel vai desproteger a Ucrânia?

As forças militares russas preparam-se para tentar alcançar a cidade de Chasiv Iar, um ponto estratégico na linha da frente, aproveitando as fragilidades cada vez mais evidentes das unidades ucranianas que tentam fortificar ao máximo as suas posições, enquanto aguardam pelo armamento estrangeiro e por novos recrutas. Com as atenções focadas em Israel, corre a Ucrânia o risco de perder o foco do apoio internacional? Neste P24, ouvimos o analista em relações internacionais José Pedro Teixeira Fernandes.

