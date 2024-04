Para oito em cada dez europeus, o contexto internacional torna o voto nas europeias mais importante

Os dados do Eurobarómetro da Primavera, o último antes das eleições para o Parlamento Europeu, são animadores quanto ao aumento do interesse e, eventualmente, da participação na votação, com 71% dos inquiridos nos 27 Estados-membros da União Europeia a indicarem a sua intenção de exercer o seu direito de voto, no dia 9 de Junho. O valor desce no caso de Portugal, onde, a menos de três meses das eleições europeias, a intenção de voto se situa nos 57%.

