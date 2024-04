Ossos do maior réptil marinho de sempre descobertos na praia… por uma criança

Réptil marinho do período do Triásico teria até 25 metros de comprimento e uma das mandíbulas foi encontrada numa praia britânica. Os fósseis serão expostos em museu de Bristol e vão ter réplicas 3D.

Imagine que passeia pela praia numas férias, em busca de pequenos fósseis, e acaba por descobrir a mandíbula do maior réptil marinho de sempre. Foi o que aconteceu a Justin e Ruby Reynolds. O pai levou a filha de 11 anos a caminhar pela praia em Blue Anchor, Somerset, em Inglaterra, em Maio de 2020, e acabou por lhe proporcionar uma descoberta inesquecível: “Fiquei emocionado”, contou aos cientistas que tomaram conta do estudo. Tratava-se do fragmento, com mais de dois metros de comprimento, da mandíbula de um ictiossauro, um réptil marinho já extinto.