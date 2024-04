Passos Coelho humilhou Portas ou acaba a limpar-lhe a imagem?

Nesta entrevista ao Observador, Pedro Passos Coelho revela que durante o seu governo com o CDS-PP a troika "a partir de certa altura percebeu que havia um problema com o CDS" e "passou a exigir cartas assinadas por Paulo Portas", mostrando a falta de confiança que existia no antigo líder do CDS. Passos está a fazer um ajuste de contas com o passado ou a preparar o terreno para a sua corrida a Belém?

