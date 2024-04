A Ponte de Arame que vai cumprir um século como nova

As obras começaram em 2022 e, por fim, anuncia a Associação de Municípios do Douro e Tâmega (AMDT), a Ponte de Arame do Lourido,​ entre os concelhos de Amarante e Celorico de Basto, nas freguesias de Rebordelo e Arnoia, deverá estar pronta a ser usada no Verão.

Construída em 1926/7, a ponte, no lugar de Lourido, tem vindo a ser reabilitada e reforçada, de modo a dotá-la das “condições de segurança necessárias ao seu funcionamento”. Segundo agora se anuncia em comunicado "decorrem a bom ritmo as obras da empreitada" e "ambas as margens" já estão com "trabalhos avançados para a união fortificada e com segurança necessária para o seu futuro funcionamento".

"Programa-se a sua conclusão para o início do mês de Junho", garante a presidente do Conselho Directivo da AMDT, Cristina Vieira, defendendo que a operacionalidade da ponte vai "contribuir para a dinâmica do turismo de natureza deste território”.

Foto Ponte de Arame do Lourido dr

A ponte, no lugar de Lourido, sublinha-se, "vai poder ser retomada como ligação entre ambos os municípios e tornar-se um ícone turístico, com uma envolvência paisagística que vai atrair muitos visitantes e amantes da natureza, bem como os que gostam de percorrer a Ecopista do Tâmega". "Um percurso que valoriza com o rio Tâmega aos seus pés", remata-se.

Em comunicado, salienta-se "ainda a complementaridade criada entre este projecto e os dois projectos âncora dos Municípios de Amarante e Celorico de Basto, 'Valorização do cluster turístico das serras do Marão e da Aboboreira' e 'Ecopista do Tâmega - 2.ª fase', respectivamente.

Foto A ponte vai cumprir um século como nova CM AMARANTE

Foto Ponte de Arame do Lourido em obras AMDT

A obra na ponte, informa-se, "resulta de um investimento global de 324.283,67 euros da candidatura no âmbito EEC PROVERE – Projectos Âncora, do Programa Operacional Regional do Norte".

Quem quiser espiá-la, segundo indicações da Direcção-Geral do Património Cultural,: de Lourido (freguesia de Arnóia), “junto à estação dos caminhos de ferro da extinta Linha do Tâmega” – há uma placa com Ponte de Arame, à esquerda –, “passando pela capelinha, escola primária no acesso empredrado à Quinta da Escomoeira; a estrada rural, tanto empedrada como em terra, entre vinha cultivada e também na floresta, até à altitude mais baixa do percurso"; da freguesia de Rebordelo, “por um trilho rural íngreme na floresta desce-se pela margem do Tâmega”.