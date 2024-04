Da náutica ao campismo, as férias ao ar livre mostram-se na Nauticampo

Apresenta-se como "o maior evento de Actividades Náuticas, Lazer ao Ar Livre, Desporto e Aventura" e é um dos salões do género "mais antigos da Europa". É o regresso da Nauticampo, uma celebração anual das férias e actividades ao ar livre e também "o principal evento náutico do país", à FIL do Parque das Nações.

De 17 a 21 de Abril, os corredores da feira transformam-se tanto em marinas, com exposição de barcos e todas as novidades na área da náutica, como em parques, repletos de caravanas e propostas para campismo, além do que se tem tornado uma das grandes atracções do evento, as "casinhas de madeira".

O mote desta edição são "Aventura em Consciência Ambiental" e o programa apresenta várias iniciativas, incluindo o movimento "CleanTheSea", liderado pela Yamaha, que, lê-se em comunicado, "visa envolver toda a comunidade náutica na luta contra a poluição marinha". Na agenda também o Fórum “Náutica – Presente e Futuro”, que decorre dia 17 (14h30–17h) .

Na náutica, além da presença das estações náuticas de Portugal, as marcas apresentam-se em força ("mais de 40"). A organização da Nauticampo 2024 destaca "o retorno de nomes como Yamaha, Suzuki, Mercury, Honda e Tohatsu". Entre as muitas novidades, a Hydrosport, numa parceria com a Suzuki Marine, "apresentará as semi-rígidas Made in Portugal". Mas, de novos motores eléctricos de proa a campanhas especiais em revisões de barcos, equipamentos para wakeboard ou ski aquático, há muito por onde navegar.

No Campismo e Caravanismo, os destaques vão desde "o tradicional até às mais recentes tendências de glamping e overland". Durante a feira, "serão apresentados novos modelos de caravanas e autocaravanas".

Além destes pilares da Nauticampo, garante-se que não faltarão propostas noutras áreas da feira, das aventuras ao ar livre, aos destinos e até na exposição de piscinas.

A feira decorre dias 17, 18 e 19 de Abril das 14h às 22h, dia 20 as 10h às 22h e dia 21 das 10h às 20h. O bilhete individual custa 8 euros, mas há vários descontos conforme o número de bilhetes adquiridos. Mais informações no site da Nauticampo.