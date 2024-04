Sede da Uber alvo de buscas, empresa diz que não é a entidade visada

A sede da Uber, em Lisboa, foi alvo de uma acção de fiscalização da Autoridade Tributária, do Ministério Público e da Segurança Social nesta terça-feira. A plataforma confirmou as diligências, mas garante que não é a entidade visada.

“Confirmamos as diligências nas nossas instalações, sendo que a Uber não é a entidade visada das mesmas”, disse fonte oficial da empresa num comunicado enviado. “Estamos a colaborar com as autoridades e a disponibilizar toda a informação solicitada”, acrescentou.

A notícia foi avançada pela CNN que dá conta de que a investigação poderá estar relacionada com a frota de estafetas ligada à Uber Eats.

O PÚBLICO está a tentar obter mais informações sobre a acção junto dos ministérios do Trabalho e Segurança Social e das Finanças.