Este apartamento de paredes curvas já teve muitas vidas

O edifício foi construído no século XX para habitação e foi essa a funcionalidade que assumiu durante anos até, em data incerta, ter sido convertido num clube filarmónico e, em 1990, num escritório que substituiu (quase) todas as paredes por divisórias de vidro.

Segundo os arquitectos responsáveis pelo projecto, o apartamento em São Sebastião, no centro de Lisboa, já teve muitas vidas e outros tantos proprietários. O escritório foi a última transformação até Mafalda Ribeiro Ambrósio e João Gomes Leitão, do atelier Ala.rquitectos, o terem redesenhado em 2021, para ser novamente um apartamento. “Quando chegámos encontrámos divisórias de vidro típicas dos escritórios dos anos 1990 e pilares que tínhamos de considerar. A nossa intenção foi dar uma volta à organização da casa tirando proveito deste espaço amplo que conseguimos criar quando retiramos estes elementos”, explica a arquitecta.

Começaram por erguer paredes, a maioria em ângulos de 90º, outras curvas, brancas e até azuis e cor-de-rosa, como as da cozinha e salas de estar e jantar. Depois pensaram nos materiais: madeira para o pavimento da sala e marmorite para a cozinha, zona de refeições e pátio que foram colocadas lado a lado para dividir e, ao mesmo tempo, reforçam, “dar continuidade ao espaço”.

A utilização da cor aconteceu durante este processo. E da cozinha azul, ideia que surgiu em primeiro lugar, pensaram no contraste do rosa. “Somos um atelier monocromático, mas neste projecto quisemos arrojar e ter duas cores que funcionassem bem entre si e com os dourados e pavimentos.” A cozinha, revela Mafalda Ribeiro Ambrósio, foi pensada como "uma espécie de caixa" que tanto comunica com a sala como se fecha e esconde por detrás das portas deslizantes.

“Também criámos paredes curvas na sala para dissimular um pilar que está escondido e tornar o espaço fluido. Na entrada, temos uma ligeira compressão que se abre para sala de estar e circulação”, descreve.

Esta redefinição do antigo escritório ficou concluída no início de 2023. Para os arquitectos, o pátio é um dos destaques do apartamento em São Sebastião, tal como a aposta na cor e na forma da cozinha que, dizem, altera a vivência do espaço.

“Foi uma obra de pormenores e carpintaria desenvolvida no sentido de encontrar geometria ideal com a estrutura existente”, assume a arquitecta.