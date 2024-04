Votação do IRS abre a porta a outras medidas com impacto só em 2025

Partidos podem avançar com alterações a normas do Código do IRS que baixam o imposto de 2024 sem pesar no orçamento deste ano. IRS é o primeiro teste de Montenegro na nova geometria parlamentar.

Quando o Governo entregar no Parlamento a proposta de lei para baixar as taxas do IRS sobre os rendimentos de 2024, os partidos da oposição vão poder apresentar emendas para alterar outras normas do Código do IRS que permitem igualmente diminuir a carga fiscal.