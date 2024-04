The Sympathizer, a dupla face do agente com legendas para americanos

Comédia negra sobre o Vietname, feita por americanos com parte do elenco vietnamita, chega à HBO The Sympathizer, a disputar o brilhantismo do romance que deu o Pulitzer a Viet Thanh Nguyen.

A série começa com as mesmas palavras do livro. “Sou um espião, um infiltrado, um malsim, um homem de duas faces.” As palavras são também as do início da confissão de um prisioneiro político ao comandante de um campo de reeducação, “algures no Vietname”, dois anos depois do fim da guerra com os Estados Unidos. O homem que se confessa, um simpatizante do comunismo, é também o homem de confiança de um dos generais da polícia secreta vietnamita, próxima da CIA; ele é um agente duplo designado por “Capitão” (Hoa Xuande), a espiar para os vietcongues e a servir o Vietname do Sul. É ele quem dá voz e profundidade ao romance de Viet Thanh Nguyen vencedor do Pulitzer de ficção em 2015, agora adaptado à televisão por Park Chan-wook e Don McKellar e realizado por Park Chan-wook, Fernando Meirelles e Marc Munden.