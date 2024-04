Três jovens desaparecidos no mar em três dias. Buscas continuam amanhã

Autoridades suspenderam as buscas por três jovens desaparecidos no mar — na Praia da Vieira, em Gaia e em Ílhavo. Operações pelo rapaz desaparecido na sexta-feira continuarão mas só por terra.

As buscas pelos jovens que estão desaparecidos em três praias do país após terem entrado no mar foram suspensas ao fim do dia. As operações vão ser retomadas na segunda-feira da manhã: na Praia da Vieira, concelho da Marinha Grande, na Praia dos Salgueiros em Vila Nova de Gaia e na praia da Costa Nova em Ílhavo.

O caso mais recente é o de um jovem de 19 anos, com nacionalidade brasileira, que desapareceu no mar este domingo no distrito de Aveiro. O rapaz foi a banhos na companhia de um outro jovem, quatro anos mais novo, e ficaram em dificuldades após sido terem sido arrastados pela forte corrente.

O jovem de 15 anos conseguiu sair da água, mas o jovem de 19 anos acabou por desaparecer no mar, precisamente por causa da "forte corrente que se fazia sentir", adiantou a Polícia Marítima. O alerta foi dado às 14h27 e as buscas dentro de água ficaram nas mãos dos tripulantes da Estações Salva-Vidas de Aveiro, bem como de elementos dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e de Vagos.

Por terra, estão empenhados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro, bem como dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e do Serviço Municipal de Protecção Civil de Ílhavo. Para o local foi também deslocada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. As duas operações foram suspensas ao final do dia e serão retomadas de manhã.

Na Praia da Vieira, as buscas pelo jovem de 21 anos que desapareceu ao fim da tarde de sábado também foram suspensas e serão retomadas na segunda-feira de manhã, disse fonte oficial do comando sub-regional de Leiria da Autoridade Nacional de Protecção Civil.

As buscas pelo jovem desaparecido, que tinham terminado na noite de sábado, por volta das 23h, tinham sido retomadas às sete da manhã deste domingo. No local estiveram 25 operacionais, apoiados por 12 veículos, uma embarcação e um helicóptero, numa operação que envolveu Bombeiros Voluntários, Polícia Marítima, GNR e Força Aérea.

Buscas por jovem desaparecido na sexta-feira continuam em terra

As autoridades também estão desde sexta-feira em buscas por um rapaz de 16 anos que desapareceu nesse dia à tarde na praia de Salgueiros, em Gaia (Porto). As buscas terminaram ao fim do do dia sem que a vítima tivesse sido encontrada, mas continuam por terra na segunda-feira.

Em declarações à Lusa, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima do Douro, Rui Lampreia, declarou que as buscas por mar vão terminar ao pôr-do-sol "sem novidades".

Rui Lampreia explicou, todavia, que as buscas vão continuar por terra na segunda-feira de forma "aleatória", ou seja, vão ser realizadas de manhã, a meio da manhã e à tarde, mas já não vão ser feitas de forma contínua como nestes últimos dias.

Ao longo deste domingo, as buscas foram realizadas entre a Foz e a zona de Aguda, assim como a duas milhas de profundidade, precisou.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima do Douro, estiveram empenhadas, por mar, três embarcações da Estação Salva-Vidas do Douro, do Comando Local da Polícia Marítima de Leixões, dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, bem como uma mota de água dos Bombeiros Voluntários da Aguda.

Por terra, estiveram empenhados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro, dos Bombeiros Voluntários da Aguda, de Coimbrões e de Valadares e ainda dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia.

42 salvamentos no mar em Carcavelos no sábado

Os desaparecimentos registaram-se numa altura em que a Autoridade Marítima Nacional (AMN) alerta para o "risco elevado" do "mar de Inverno", mesmo com as temperaturas de Verão registadas este fim-de-semana, à conta dos efeitos da agitação marítima, que altera a morfologia da beira-mar.

É essa a origem dos fundões, de regiões com declives acentuados e de agueiros — isto é, correntes que varrem os banhistas para longe da costa. Estes fenómenos são, de resto, a maior causa de morte por afogamento nas praias portuguesas.

Um balanço prestado ao PÚBLICO por fonte oficial da AMN ainda no sábado à noite dizia que que, só na praia de Carcavelos, houve 42 salvamentos no mar — mais do que todos os resgates efectuados nas praias portuguesas ao longo de todo o fim-de-semana de Páscoa. Na sexta-feira, na mesma praia, tinham sido 22.

Ainda não existe um balanço dos resgates efectuados este domingo, nem do global do fim-de-semana em todas as praias do país.