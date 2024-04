Sindicatos alertam para que não são só os professores ou as polícias que têm problemas

O Governo tem disponibilidade para valorizar as carreiras do Estado, mas não é para já e só acontecerá depois de o executivo cumprir as suas promessas eleitorais e "dentro da margem orçamental que restar". O aviso foi dado na quinta-feira pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e deixou os sindicatos da função pública preocupados, alertando para que os problemas não são apenas dos professores ou das forças de segurança, mas transversais a todas as carreiras.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt