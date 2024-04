A Taça do Chile volta às ilhas. E vai de barco

O Santiago Wanderers vai passar 36 horas numa embarcação militar para jogar com uma equipa do arquipélago Juan Fernández, treinada por um ex-seleccionador chileno.

É nas taças que se encontram algumas das melhores histórias do futebol, onde prolifera o “agigantamento” de uns e o “apequenamento” de outros. Onde se disputam jogos únicos e irrepetíveis. Onde nascem lendas em apenas 90 minutos. Onde um perdedor muitas vezes se sente um vencedor. Pode não ficar com a glória efémera da vitória, mas terá memórias que duram para sempre. É o que vai acontecer daqui a duas semanas, a 27 de Abril, na ilha Robinson Crusoé, com o jogo inaugural da Taça do Chile entre o Santiago Wanderers e uma selecção do arquipélago Juan Fernández. Um histórico do futebol chileno (já foi campeão, mas está agora na segunda divisão) contra uma equipa formada por pescadores, professores e estudantes e treinada por um antigo seleccionador do Chile.