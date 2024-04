Rosinda Costa procura o futuro no exemplo dos krenaks

Após uma longa pesquisa, a actriz e encenadora criou Mundo Oco, apresentado neste fim-de-semana no CCB, Lisboa, criado a partir da relação física e espiritual dos povos indígenas com o planeta.

A 5 de Novembro de 2015, a Barragem do Fundão, no município de Mariana, estado brasileiro de Minas Gerais, cedeu perante o peso das dezenas de milhões de metros cúbicos de lama que guardava no seu interior – uma lama contaminada por resíduos da mineração de ferro gerados pela exploração da empresa Samarco. Em poucos minutos, a lama avançou por ali fora, soterrou a povoação de Bento Rodrigues e, ao longo das duas semanas seguintes, avançou pelos 850 quilómetros do rio Doce, provocando uma das maiores catástrofes ambientais da história do Brasil, com severas consequências para a vida de todo o ecossistema da região – além de 19 vítimas humanas, matou milhares de animais, destruiu 324 hectares da Mata Atlântica e inutilizou uma grande área de solos agrícolas.

O chamado “Desastre de Mariana” surgiu no ciclo noticioso da altura, mas não tardou a desaparecer sem deixar rasto – ao contrário da lama. E passou ao lado de quase todos. Tanto assim que, quando a actriz e encenadora Rosinda Costa ouviu a história da boca de um amigo artista plástico mineiro, comoveu-se e surpreendeu-se como poderia “não ter ficado na memória, pela dimensão que teve”. Nessa mesma semana de 2017, quis o acaso que se cruzasse com a produtora da série documental Krenak – Vivos na Natureza Morta, dedicada às consequências que a lama tóxica produziu na vida dos krenaks, povo indígena que habita junto ao rio Doce.

Rosinda Costa viu a série de imediato e maravilhou-se com a reacção dos krenaks. “Fiquei muito emocionada, porque eles não abandonaram o rio, ao contrário de grande parte da comunidade e do que as empresas e o Governo iam dizendo”, conta ao PÚBLICO. Ao invés de virarem costas ao rio moribundo, ficaram a cuidar dele, a abraçá-lo como podiam.

Foi do cruzamento entre essa história e a pesquisa que foi aprofundando sobre os krenaks – mas também sobre os desastres ambientais e a forma como caem no esquecimento – que nasceu o espectáculo Mundo Oco, apresentado até domingo no Centro Cultural de Belém, Lisboa (teve sessões para escolas na quinta e sexta-feira, e para o público geral neste sábado e domingo). E é pela descrição daquele que ficou conhecido como "Desastre de Mariana" que começa a peça. “Criei essa bússola dramatúrgica”, explica-nos a encenadora e intérprete deste monólogo, “e guiei-me pelo mesmo processo por que passei: tomei conhecimento da catástrofe, isso tocou-me, fui perceber como é que os krenaks reagiram, isso também me comoveu, e os krenaks inspiraram-me a descobrir narrativas indígenas que são poéticas, belas, ao mesmo tempo simples e complexas”. O contacto com essas narrativas, nota agora Rosinda Costa, interessava-lhe tanto para a criação de um objecto artístico que pudesse ser tão simples e profundo como para a sua própria vida.

Mundo Oco tem início, então, na descrição do desastre, passando depois a uma perspectiva que imagina aquilo que a lama testemunha à sua passagem, para em seguida integrar as narrativas indígenas. Tudo acontece na exploração de um espaço cénico dominado pela imagem de duas cobras entrelaçadas, símbolo comum em várias culturas, mas que remete também para a estrutura do ADN. Funciona, no fundo, como “um pórtico que pudesse ser a aldeia, que pudesse ser o rio, que pudesse ser a nossa relação com a origem da vida”, justifica a autora.

Um exemplo

Ao estudar a história dos krenaks, Rosinda Costa conheceu também Ailton Krenak, fundamental filósofo e escritor indígena, assim como a obra do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (estudioso dos povos da cultura tupi-guarani), procurando habitar um lugar em palco não de quem fala em nome do povo krenak, mas de quem vê neste povo um exemplo de conduta na relação física e espiritual da humanidade com o planeta. A encenadora habita ainda o palco como actriz, dispensando uma mise en scène mais formal e aparecendo-nos antes enquanto contadora de histórias, como veículo para mitologias e dados empíricos, uma narradora que se torna, às tantas, ela própria a história. Mundo Oco deambula, por isso, nas zonas de fronteira entre a mitologia e a ciência, acreditando que há um fascínio particular sempre que estas se aproximam a ponto de se confundirem, como as duas cobras que, entrelaçadas, parecem enroscar-se num só corpo.

No meio destas referências, e acreditando que cada existência está impregnada de história(s), Rosinda Costa aponta também a uma procura pela beleza e pela poesia nas vidas contemporâneas, contrariando a agressividade, a vertigem e o frenesim das sociedades individualistas neoliberais, fechadas sobre si, tudo transformando em mercadoria, indiferentes aos laços criados com a comunidade e com a paisagem. Ao propor-se combater o esquecimento das catástrofes ambientais, a criadora acaba por mostrar-nos o quanto este pórtico pode também mediar a entrada num futuro diferente daquele que se nos apresenta como inevitável. Porque o futuro pode ser não o da epifania tecnológica, mas o dos ensinamentos ancestrais.