Morreu Eleanor Coppola, a mulher da câmara de filmar na rodagem de Apocalypse Now

Companheira de Francis Ford Coppola durante 60 anos, documentou a rodagem do épico do marido nas Filipinas: Hearts of Darkness, a Filmmaker’s Apocalypse

O clã Coppola confirmou à Associated Press a morte da matriarca da família, Eleanor. Foi companheira de Francis Ford ao longo de 61 anos, para o melhor e para o pior como se diz. Um título de um filme, Apocalypse Now, pode resumir isso, "o melhor e o pior": Eleanor documentou com uma câmara de 16mm 60 horas de material da rodagem do projecto que levou o marido e a família, durante mais de um ano, até às Filipinas, que levou Francis até ao limite da sua megalomania.