Este é um ano de transição no que diz respeito às regras para as provas de ingresso e acesso ao superior. Eis algumas informações a ter em conta.

A divulgação das vagas no ensino superior neste domingo, 14 de Abril, ainda pode apanhar alguns estudantes desprevenidos. Mas a antecipação do calendário do concurso nacional de acesso ao superior em cerca de três meses já vem do anterior Governo. Foi, aliás, uma das alterações nas regras de ingresso nas universidades e politécnicos aprovadas pelo executivo.