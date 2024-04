Três em um: campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa

A Liga portuguesa de futebol aproxima-se do fim e o Sporting tem duas metas-volantes em cinco dias. Nesta sexta-feira (20h15, SPTV), dá o pontapé de saída para a 29.ª jornada da prova, com uma visita a um Gil Vicente em fase de mudança de pele (leia-se, troca de treinador). O impulso conferido pelo triunfo no derby e a margem de conforto daí decorrente reforçam a ideia de que o título nacional começa a ser mera questão de tempo para os "leões", que na terça-feira acertam calendário com a deslocação a Famalicão. Em caso de nova vitória, Ruben Amorim e companhia podem começar a colocar o espumante no congelador.

Antes, porém, os famalicenses terão outro "grande" para contrariar. O FC Porto recebe os minhotos no sábado à tarde (18h, SPTV), ainda sob o efeito de mais um deslize no campeonato. Tranquilo, na oitava posição, o Famalicão procurará tirar partido da irregularidade dos "dragões", que nos últimos cinco jogos somaram três derrotas (uma delas frente ao Arsenal, na Champions) e duas vitórias, falhando a missão de descolarem do Sp. Braga na terceira posição. Para o FC Porto, a saga minhota prossegue na quarta-feira (20h15, SPTV), com a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, ante o Vitória, depois de um triunfo por 1-0 em Guimarães.

Para domingo está reservado o Benfica-Moreirense (20h30, BTV), um quebra-cabeças para as "águias" emparedado entre as duas mãos dos quartos-de-final da Liga Europa. Uma das surpresas do campeonato (ocupa o sexto lugar), a formação minhota já travou os "encarnados" na primeira volta (0-0) e jogará sem pressão no Estádio da Luz, onde os lisboetas terão de gerir o desgaste provocado pelo jogo com o Marselha, na quinta-feira. Um adversário, de resto, que voltam a enfrentar na próxima semana, em França, com uma magra vantagem de 2-1 na bagagem.

No motociclismo, as atenções viram-se para os EUA e para o Grande Prémio das Américas (domingo, 20h). A terceira paragem do Mundial de MotoGP de 2024 inicia-se com o espanhol Jorge Martin (Ducati) na frente do campeonato, seguido de Brad Binder (KTM) e de Enea Bastianini (Ducati). O português Miguel Oliveira (Aprilia) registou um 15.º e um nono lugares neste arranque da competição e é 14.º classificado, nesta nova etapa da carreira, ao serviço da Trackhouse Racing.

Noutras frentes, no sábado teremos um clássico no andebol (FC Porto-Benfica), respeitante à 1.ª jornada da fase final do campeonato nacional (21h, Porto Canal) - no domingo há um ABC-Sporting (18h, BolaTV); prossegue a Taça das Nações de Ciclismo de pista, com a participação de Iúri Leitão, Ivo Oliveira, Maria Martins e Daniela Campos, em Milton, no Canadá, até domingo; e em Monte Carlo será coroado, também no domingo, o vencedor da edição de 2024 deste torneio Masters 1000.

