João Pina fez de Tarrafal “um manual para que esta história nunca seja esquecida”

Depois de algum tempo a resistir à tentação de abrir uma caixa com fotografias relacionadas com o Campo de Concentração do Tarrafal (aldeia de Chão Bom, ilha de Santiago, Cabo Verde), o fotógrafo João Pina (1980) sentou-se numa mesa de sala, sozinho, numa noite do Verão de 2019 e começou a abrir envelopes e estojos com folhas de papel vegetal antigos, carregados de negativos, provas de contacto e ampliações de vários formatos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt