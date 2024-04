Militares revoltosos do NRP Mondego suspensos entre 10 e 90 dias

Militares recusaram cumprir missão no navio atracado na Madeira, alegando falta de condições de segurança.

A Marinha puniu nesta quinta-feira os 13 militares que, em Março do ano passado, se recusaram a navegar a bordo do Navio da República Portuguesa (NRP) Mondego com penas de suspensão entre 10 e 90 dias.

Esta foi a conclusão do processo disciplinar, “após seguir os trâmites legais”, instaurado aos militares que estavam afastados de funções, cumprindo apenas serviços em terra, depois de, a 11 de Março de 2023, se terem recusado ocupar os respectivos postos na preparação da largada do navio NRP Mondego para execução de uma missão ao largo da Madeira, alegando falta de condições do navio para navegar.

Segundo um comunicado da marinha, na elaboração do processo disciplinar “foi afastada, pelos tribunais administrativos, a suspeição sobre imparcialidade levantada pelos militares relativamente ao Comandante da Zona Marítima da Madeira, na qualidade de oficial instrutor do processo, e ao Comandante Naval, na qualidade de entidade com competência disciplinar”.​​

“Foi decidido aplicar penas de suspensão de serviço a todos os militares, que variam entre 10 e 90 dias, consoante a responsabilidade decorrente da categoria, posto e antiguidade de cada militar, entre outras circunstâncias”, conclui o comunicado. ​

A defesa dos militares vai apresentar recurso junto do tribunal superior, ou entidade competente, uma vez que admitia como possibilidade apenas a absolvição dos 13 homens.