Retomadas buscas por pescador de Caminha e pelos dois desaparecidos em Tróia

Pelo quinto dia foram retomadas as buscas pelos dois desaparecidos no naufrágio de Tróia. Equipa especializada em drones junta-se às autoridades para encontrar o pescador de Caminha.

As buscas pelo pescador lúdico de 70 anos desaparecido em Caminha foram retomadas com o reforço de uma equipa da GNR especializada em drones e um total de 20 operacionais, revelou à Lusa o capitão do porto. Também as diligências para encontrar os dois desaparecidos no naufrágio de um barco perto de Tróia recomeçaram às 7h30 desta quinta-feira, 11 de Abril.

A equipa da GNR especializada em operação de drones vai operar com "voos em terra e na orla marítima", entre a foz do rio Minho, no concelho de Caminha, e a praia de Afife, já no concelho de Viana do Castelo, explicou Vieira Pereira, também responsável pela Polícia Marítima de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

Os restantes operacionais vão fazer vigilância entre a foz do rio Minho e o Forte do Cão, em Caminha, na expectativa de encontrar o homem que praticava "pesca lúdica" a pé e que foi dado como desaparecido na segunda-feira pelas 21h, por um familiar, dando conta de que não regressou a casa", segundo a Autoridade Marítima Nacional.

O último avistamento do pescador, na zona costeira entre Vila Praia de Âncora e a praia de Moledo, foi registado pelas 10h de segunda-feira, revelou na terça-feira o capitão do porto de Caminha.

O facto de a viatura do pescador ter sido encontrada no percurso entre Vila Praia de Âncora e Moledo, a "cerca de 200 metros da linha de costa", foi "um dos factores" que levou as autoridades "a concentrar os esforços de busca" naquele local naquela área.

As buscas para encontrar os dois desaparecidos no naufrágio de um barco no domingo perto de Tróia, Grândola, foram retomadas às 7h30 desta quinta-feira, pelo quinto dia consecutivo, segundo fonte da Autoridade Marítima Portuguesa (AMN) e Marinha Portuguesa.

A mesma fonte adiantou que a AMN irá efectuar buscas numa vasta área que vai desde a barra de Setúbal até ao cabo de Sines, incluindo o estuário do Sado, com dispositivo por mar (lancha) e terra (veículo 4x4), adequado a área de buscas.

As operações de busca de duas das cinco pessoas que seguiam a bordo da embarcação, que se afundou a cerca de milha e meia (aproximadamente três quilómetros) de Tróia, foram interrompidas ao final da tarde de segunda-feira e retomadas às 7h30 desta quinta-feira.

O naufrágio da embarcação, na qual seguiam cinco pessoas — quatro homens e um rapaz — terá acontecido por volta das 7h de domingo, a cerca de uma milha e meia (aproximadamente três quilómetros) de Tróia, mas a Polícia Marítima só recebeu o alerta às 10h05.