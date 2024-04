Projecto de requalificação em curso na Sé

Desde o projecto de arquitectura original, apresentado publicamente há quase dez anos, que está prevista uma escada para resolver o acesso às estruturas arqueológicas que ali começaram a ser postas a descoberto na década de 90. Adalberto Dias, o arquitecto chamado a conceber a requalificação global dos claustros da Sé de Lisboa, um dos monumentos mais emblemáticos do país, chegou a pensar fazê-la envidraçada, mas acabou por optar por betão armado com um revestimento tradicional português — o azulejo — sem com isso abdicar das propriedades de “reflexão” e de “anulação” do vidro.

É por isso que, a um canto do pátio do claustro da Sé, sob o qual estão hoje as estruturas postas a descoberto nos últimos 30 anos, há agora uma escada revestida a azulejos prateados que espelham a envolvente e que vai mudando ao longo do dia, à mercê da luz, convidando quem para ela olha a entrar numa espécie de jogo de correspondências entre os reflexos e o que lhes dá origem. Um artifício que, ao mesmo tempo, atenua a volumetria desta “caixa”, que já de si era contida desde os primeiros desenhos, diz o arquitecto.

A abertura ao público está prevista para o último trimestre de 2024.