Claustro e ruínas da Sé de Lisboa reabrem no fim do ano e vão custar mais 70% do que o previsto

No final de Julho, as polémicas obras na Sé de Lisboa estavam prestes a entrar na fase final e é ainda aí que se encontram hoje, com a escavação arqueológica terminada e parte dos materiais que dela saíram em estudo. Junho é agora a data prevista para a conclusão desta empreitada que visa ali construir um núcleo museológico de valorização das ruínas que dão conta de milhares de anos de ocupação do território, objecto de trabalhos e de investigação desde o começo da década de 90.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt