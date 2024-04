OC Barcelos goleia e afasta Benfica da Champions de hóquei em patins

O Benfica caiu com estrondo nos quartos-de-final da Liga dos Campeões de hóquei em patins. Depois de uma derrota no Minho, na primeira mão, sofreu um desaire ainda mais pesado no segundo embate com o OC Barcelos, em Lisboa (1-5), e está fora da prova. Com os minhotos avançam para as meias-finais o Sporting e o FC Porto, que vão medir forças — o jogo entre Trissino e Oliveirense começou às 21h.

O triunfo por 4-2 na primeira mão dava ao OC Barcelos alguma vantagem na eliminatória e a verdade é que o Benfica, obrigado a assumir maior risco, acabou por se expor em demasia às transições. Os minhotos aproveitaram e ao intervalo já ganhavam por 0-3 (golos de Alvarinho, Poka e Rampulla), ampliando a margem no segundo tempo até aos 0-5 (Alvarinho e Miguel Rocha), antes de as “águias” reduzirem (Manrubia).

Logo depois do apuramento do OC Barcelos, foi a vez de o FC Porto confirmar a superioridade sobre o Amatori Lodi. A um triunfo, em Itália, por 1-4, seguiu-se nesta quinta-feira nova vitória, desta feita por 9-4, no Dragão Arena, com Carlo di Benedetto em alta, ao apontar um hat-trick.

Os “dragões”, que lideram a Liga portuguesa, vão encontrar nas meias-finais o Sporting, que perdeu na Catalunha, por 5-4, mas ainda assim conseguiu qualificar-se graças ao resultado da primeira mão, no pavilhão João Rocha (4-1). Este clássico do hóquei nacional, mas agora em contexto europeu, decorrerá no dia 11 de Maio na SuperBock Arena, no Porto, palco da final four da competição.