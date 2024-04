Atalanta leva Liverpool ao tapete, Leverkusen continua imparável

Com um "bis" de Gianluca Scamacca, a Atalanta, “carrasco” do Sporting nos oitavos-de-final da Liga Europa, deu nesta quinta-feira em Liverpool, com triunfo por 0-3 sobre os “reds”, um passo gigantesco rumo à meia-final da competição.

A formação italiana desarmou o melhor ataque da prova e garantiu uma vantagem importante para a segunda mão, que poderá fazer ruir o sonho do treinador alemão Jürgen Klopp, animado pela ideia de deixar Anfield da mesma forma que se estreou, com a presença na final da segunda competição mais relevante de clubes da UEFA.

Em 2016, Klopp perdeu (1-3) a final de Basileia com o Sevilha e, depois do anúncio do adeus a Anfield no final da época, levar de novo o Liverpool a uma final, seria a forma ideal para despedir-se.

Porém, a Atalanta, que poderá regressar a Lisboa para defrontar o Benfica caso ambos se apurem, aproveitou duas investidas pela direita para encostar os “reds” às cordas, tendo Scamacca (38' e 60’) assumido o papel de “herói” ao bisar de forma simples e eficaz. O avançado foi ainda o maestro do terceiro golo, da autoria de Palasic (83’).

Eficácia foi precisamente o que faltou ao Liverpool e em particular a Darwin Nuñez, num jogo em que o internacional português Diogo Jota regressou aos relvados após ausência por lesão.

Leverkusen “ameaça” Juve

Imbatíveis em 2023-24, os alemães do Bayer Leverkusen bateram os ingleses do West Ham (detentores da Liga Conferência) e ficaram a um jogo de igualar o recorde de 43 partidas sem derrotas detido pela Juventus.

Na iminência de garantir o título na Bundesliga, com lugar assegurado na final da Taça da Alemanha, a equipa orientada por Xabi Alonso venceu por 2-0, com golos de Hofman (83’) e Boniface (90’).

Os “farmacêuticos” estiveram sempre por cima no jogo arbitrado por Artur Soares Dias, mas os londrinos resistiram até aos instantes finais e estão agora “condenados” a cometer a proeza de vencer o inexpugnável Bayer Leverkusen na segunda mão para poderem seguir em frente.

No caminho de alemães ou ingleses estará um adversário italiano, com a Roma a levar para a capital uma vantagem importante nesta deslocação a Milão, onde bateu os “rossoneri” por 0-1, com um golo de Gianluca Mancini (17’). Rafael Leão foi titular nos milaneses, com o trio de portugueses da Roma a não sair do banco.

Conferência à portuguesa

Na corrida às meias-finais da Liga Conferência, os jogos da primeira mão tiveram os portugueses Chiquinho, André Horta e David Carmo no triunfo (3-2) do Olympiacos, na Grécia, frente ao Fenerbahçe.

Chiquinho assinou o 3-0, mas os turcos responderam com dois golos em seis minutos. Também Vieirinha actuou pelo PAOK frente ao Club Brugge, na Bélgica (1-0), e Tiago Santos pelo Lille de Paulo Fonseca, que perdeu (2-1) frente ao Aston Villa, em Birmingham.