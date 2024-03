Sporting primeiro falhou, depois desperdiçou e ficou fora da Liga Europa

Ainda não foi desta vez que o Sporting foi capaz de ganhar em Itália nas competições da UEFA. Contra uma Atalanta que já não vencia há cinco jogos, os líderes do campeonato nacional ainda estiveram em vantagem. Mas um par de desconcentrações defensivas no início de segunda parte mais uma mão cheia de lances desperdiçados na ponta final da partida deitaram tudo a perder, permitiram a reviravolta no marcador aos sextos classificados da Serie A que venceram por 2-1 (3-2 no total da eliminatória) e colocaram os sportinguistas fora da Liga Europa.

Rúben Amorim fez quatro alterações ao último “onze” do Sporting, retirando da equipa Coates, Quaresma, Geny e Morita e fazendo entrar St. Juste, Inácio, Esgaio e Edwards. Na prática, a forma de jogar da equipa manteve-se, com o já tradicional sistema de três centrais. Pedro Gonçalves jogou um pouco mais recuado, no meio-campo, mas isso não o impedia de surgir na frente quando o Sporting recuperava a bola. E foi dessa forma que os “leões” chegaram ao golo.

Depois de um início de jogo em que os italianos foram mais perigosos e dispuseram de algumas ocasiões de perigo — Djimsiti chegou mesmo a acertar na barra da baliza à guarda de Franco Israel e Kolasinac “tirou tinta” ao poste esquerdo — foi o Sporting que inaugurou o marcador.

Pouco depois da meia-hora de jogo, uma combinação entre Gyökeres e Pedro Gonçalves, pelo centro do terreno, permitiu ao português marcar em Bérgamo. Um lance festejado com lágrimas por Pedro Gonçalves, que se lesionou na jogada e teve de ser substituído (entrou Daniel Bragança).

Positivo/Negativo Positivo Gyökeres Não marcou nenhum golo, mas fez a assistência para o golo de Pedro Gonçalves. Para além disso, deu sempre muito trabalho à defesa da Atalanta. Negativo Esgaio A forma como deixou Lookman antecipar-se e chegar à bola no lance do primeiro golo da Atalanta foi quase pueril.

Negativo Edwards e Paulinho O primeiro foi titular, o segundo entrou quando o Sporting já estava a perder em Bérgamo. Mas ambos tiveram nos pés ocasiões flagrantes para empatarem o jogo com a Atalanta e até para dar a volta ao resultado nos minutos finais do encontro. Desperdiçaram todas de forma incrível e imperdoável para quem joga a este nível.

O intervalo chegou sem que tivesse havido mais para contar, mas a segunda parte foi diferente. Na primeira jogada do segundo tempo a Atalanta empatou — Miranchuk falhou o desvio a um cruzamento vindo da direita, mas a bola cruzou a área “leonina” e foi desviada ao segundo poste por Lookman, que aproveitou a passividade de Esgaio.

A Atalanta cresceu um pouco com o golo e chegou à vantagem no marcador em mais um erro sportinguista. Gonçalo Inácio entregou a bola a um colega muito “à queima” no meio-campo, Scamacca recuperou-a, deu-a a Miranchuk, que a devolveu ao avançado italiano, que não falhou (58’). Em pouco mais de dez, minutos, a Atalanta virou o resultado e ficou em vantagem na eliminatória.

Amorim mexeu então na equipa, colocando primeiro Nuno Santos e Geny, depois Paulinho, na tentativa de colocar, primeiro, gente mais rápida e depois mais gente na frente. Era o tudo por tudo do técnico português que, assim, corria riscos e via a sua equipa ficar mais exposta aos contra-ataques italianos, que foram sendo tentados. Mas foi o Sporting que esteve mais perto de marcar: primeiro Edwards que, aos 84’, teve a baliza à sua mercê para fazer o golo e que desperdiçou a ocasião, ao tentar mais uma finta em vez de tentar a sua sorte; depois Paulinho que, isolado frente a Musso, tentou o “chapéu”, “agarrado” pelo guarda-redes italiano.

Dois jogadores que depois destas duas perdidas ainda foram capazes de desperdiçar mais outras duas, deixando Rúben Amorim desesperado e o Sporting fora da Liga Europa.