Robert DeNiro em Portugal para a primeira edição do Tribeca Festival Lisboa

Portugal vai receber pela primeira vez uma versão do Tribeca Festival, que, em 18 e 19 de Outubro, vai estar na capital e trará à cidade Robert DeNiro, um dos fundadores do festival nova-iorquino, mas também a realizadora Patty Jenkins ou os actores Griffin Dunne e Whoppi Goldberg. A ideia é assistir a filmes, séries, experiências imersivas e palestras, mas também “criar uma plataforma para os criadores nacionais” e a possibilidade de gerar co-produções portuguesas com o selo Tribeca, como disse Francisco Pedro Balsemão esta quinta-feira, 11 de Abril, em Lisboa.

DeNiro vem a Lisboa, mais precisamente ao Beato, onde está a chamada “fábrica de unicórnios” e que agora receberá o Tribeca Festival Lisboa, com a produtora Jane Rosenthal, que com ele fundou o Tribeca Film Festival em 2002, como anunciou o presidente do grupo Empresa esta quinta-feira.

Presentes, para já, estarão então Patty Jenkins (Mulher-Maravilha, Monstro) ou os actores Griffin Dunne (Nova Iorque Fora de Horas, Um Lobisomem Americano em Londres) e Whoopi Goldberg (A Cor Púrpura, Do Cabaré Para o Convento).

“Para nós, SIC e Opto”, disse Balsemão, “a ambição é chegar ao maior número de pessoas com conteúdos de qualidade”. Através de uma parceria da SIC/Opto e a Câmara Municipal de Lisboa vão trazer para Lisboa o Tribeca Festival Lisboa, esta versão condensada do festival original (que tem duas semanas de duração nos EUA) terá programação anunciada no Verão, marcada por títulos internacionais mas também “talento existente em Portugal”.

Um dos fundadores do Tribeca Festival é então Robert DeNiro e a edição deste ano do festival nova-iorquino está agendada para 5 a 16 de Junho. A sua história está tão ligada a Nova Iorque que é baptizado com o nome de uma das suas zonas da baixa de Manhattan e pela criação, com DeNiro, Jane Rosenthal e Craig Hatkoff, em 2002 como parte de um esforço de revitalização daquela região após os atentados de 11 de Setembro.

A sua expansão começa em 2006, sempre na lógica do apoio ao cinema independente (apesar de entre as suas ante-estreias ter estado, por exemplo um filme Star Wars), e levou também alguns títulos ao Festival de Cinema de Roma, depois abriu-se aos videojogos,

Durante a pandemia, o festival tinha-se reunido com o YouTube para fazer streaming de filmes com um programa co-comissariado por outros festivais como Cannes, Veneza ou Sundance. Mas as verdadeiras versões “pop up” ocorreram dentro dos EUA – Pasadena, Arlington, Nickerson Beach no mesmo ano. O festival tem uma categoria e prémios para videojogos desde 2021, e também por isso deixou de ser o Tribeca Film Festival para abraçar as outras expressões que já inclui. Televisão, podcasts, conferências, jogos, exposições.

Na presença da embaixadora dos EUA e do autarca Carlos Moedas e o presidente da EGEAC, Gonçalo Reis, a apresentação contou também com a presença de realizadores e produtores como Leonel Vieira e uma actuação da fadista Sara Correia.