Orhan Pamuk cancelou vinda ao LeV – Literatura em Viagem

O escritor turco Orhan Pamuk, com uma sessão marcada para este domingo na Biblioteca Municipal Florbela Espanca, em Matosinhos, cancelou “por motivos pessoais incontornáveis” a sua participação no festival LeV – Literatura em Viagem. A sessão, com moderação da jornalista Maria João Costa, da Renascença, estava marcada para as 16h30.

A organização do festival e a Câmara Municipal de Matosinhos, num comunicado divulgado nas redes sociais, revelou que esta participação do Prémio Nobel da Literatura 2006 no festival dedicado à literatura de viagem “terá de ser adiada.”

“Estamos a trabalhar para reagendar a entrevista de vida prevista para este domingo e anunciaremos a mesma assim que seja possível”, escreve a organização. “Lamentamos este adiamento que é alheio à vontade de todos e estamos a trabalhar para assegurar a presença do autor tão breve quanto possível para uma sessão memorável, em Matosinhos.”

O festival LeV, que está a decorrer desde segunda-feira naquela cidade, tem agendado para sexta-feira, às 21h15 uma entrevista de vida com Valter Hugo Mãe, feita por Sérgio Almeida e que decorrerá no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Matosinhos. A seguir, às 22h, é possível assistir ao espectáculo O Que a Chama Iluminou baseado na experiência de Afonso Cruz, no Chile, durante os protestos em 2019, que reflecte sobre o fim.

No sábado, às 15h, na Galeria Municipal de Matosinhos, estarão Afonso Cruz, Mário Rufino e Álvaro Cúria numa mesa intitulada “Liberdade Criativa”, com moderação de Sara Otto Coelho. Às 16h, segue-se a mesa “A Liberdade de não Ler um Mau Livro” com Dulce Maria Cardoso, Madalena Sá Fernandes e Rafael Gallo, a moderação ficará a cargo de Patrícia Fernandes. Às 17h, Carlos Matos Gomes, Júlio Magalhães e Rui Tavares, com moderação de Hélder Gomes, participam na mesa “A manhã clara e limpa.” E às 18h de sábado, acontece a mesa “A Leitura Sensível e a Liberdade de Ofender” com Henrique Raposo, Inês Pedrosa, Isabela Figueiredo e Joaquim Arena e moderação de Rute Marinho.

No domingo, tal como estava previsto, às 15h, o escritor e cronista do PÚBLICO Miguel Esteves Cardoso será entrevistado por Maria João Costa na Galeria Municipal de Matosinhos.